Il controller DualSense Edge è acquistabile ad un prezzo scontato

Progettato per garantire prestazioni elevate e personalizzazione, il controller wireless DualSense Edge per PS5 ci permette di creare le nostre esperienze di gioco uniche, grazie a controlli personalizzati per il nostro stile di gioco.

Il nuovo controller uscito da circa un anno, è in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo, solamente 215 euro, con lo sconto di 25 euro dal prezzo di listino. Venduto e spedito da Amazon stessa, quindi con una garanzia totale per 24 mesi, la spedizione inoltre è gratuita.

Clicca qui per visualizzare l'offerta del DualSense di Sony



Il controller wireless DualSense Edge è dotato di una vasta gamma di opzioni di personalizzazione basate su hardware e software, tra cui la rimappatura dei tasti, la possibilità di regolare con precisione la sensibilità delle levette e i grilletti, le opzioni per passare da un profilo di controllo all’altro e un’esclusiva interfaccia utente sul controller. Inoltre, offre il comfort esclusivo e le funzionalità coinvolgenti del controller wireless DualSense, come il feedback aptico e i grilletti adattivi.

All'interno della confezione troveremo: controller wireless DualSense Edge, cavo intrecciato USB, 2 cappucci standard, 2 cappucci alti a cupola, 2 cappucci bassi a cupola, 2 tasti posteriori a mezza cupola, 2 tasti posteriori levetta, alloggiamento del connettore e custodia di trasporto.

Sai che puoi comprare tutti questi giochi praticamente gratis?

Gratis dice! E come si fa? Basterà aprire un conto HYPE Next. Si fa in un attimo, online. Il costo è di soli 2,90 euro al mese, e si ottiene un welcome bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica. La cifra perfetta per acquistare uno o tutti i giochi in offerta presenti in questa news. Se invece hai già un conto HYPE a canone zero, ti basterà passare a quello Next e rispettare tutte le condizioni per ottenere il tuo bonus. Ti aspettano un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare gratis la carta e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!