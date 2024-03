Il controller DualSense Nova Pink è ora in super offerta su Amazon

Su Amazon il controller DualSense è spesso acquistabile al prezzo di listino, con le promozioni di oggi di Amazon è possibile risparmiare molto rispetto al prezzo ufficiale, i controller nelle colorazioni White e Nova Pink infatti sono acquistabili al prezzo super scontato di 55,99 euro.

Il controller DualSense Nova Pink ora in super offerta su Amazon



Il nuovo controller DualSense Nova Pink è infatti in promozione a 55,99 euro, con lo sconto di 19 euro dal prezzo di listino di 74,99 euro, acquistabile quindi in promozione a questo link. Come vi dicevamo prima, l'unica variante acquistabile sempre ad un prezzo scontato è solamente quella nella colorazione White, acquistabile al prezzo scontato di 55,99 euro a questo link.

Tutti i modelli del controller sono spediti e venduti da Amazon, quindi con il massimo della sicurezza per il vostro acquisto, con una garanzia totale per qualsiasi tipo di problema, dal pacco ammaccato al controller non funzionante, con ben 2 anni di garanzia e reso gratuito in caso di sostituzione o reso.

Per chi non lo sapesse, il nuovo DualSense può essere utilizzato anche per giocare su PC tramite il cavo cavo USB-C o una connessione Bluetooth. Grazie ai nuovi aggiornamenti i trigger adattivi ed il feedback aptico sono compatibili anche per l'utilizzo del controller su PC.