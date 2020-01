Il controller DualShock 4 sarà compatibile con PlayStation 5?

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali in merito, sembra che l'attuale DualShock 4 sarà perfettamente compatibile con PlayStation 5, almeno a giudicare dai report di alcuni sviluppatori al lavoro su giochi per la nuova console Sony.

In particolare uno sviluppatore anonimo avrebbe confermato a RespawnFirst la piena compatibilità del DualShock 4 con il kit di sviluppo PS5 da lui usato, come rivelato anche da una foto che trovate in calce alla notizia. Inoltre molti hanno notato come nei brevetti del DualShock 5 depositati da Sony il controller sia rappresentato graficamente in modo molto simile all'attuale joypad di PlayStation 4.

Questo non vuol dire ovviamente che Sony non presenterà un DualShock 5, il nuovo controller è stato di recente al centro di leak su tasti e funzionalità dello stesso, il DualShock 4 in ogni caso potrà essere usato anche sulla nuova console esattamente come avverrà con Xbox Wireless Controller e Controller Elite su Xbox Series X.

Sony ha annunciato a dicembre il Back Button Attachment per il DualShock 4, accessorio che potrebbe quindi tornare utile anche in ottica PlayStation 5. Anche Sony sembra aver scelto quindi la strada della totale compatibilità con periferiche e accessori già in commercio per rendere meno traumatico il passaggio tra le due piattaforme.