Controller ergonomico per Nintendo Switch/OLED in OFFERTA: pochi pezzi

Hori Split Pad Compact Attachment Set Controller ergonomico per la modalità portatile con adattatore cablato per Nintendo Switch/OLED è dotato di un design ergonomico che include grilletti posteriori programmabili, funzionalita' Turbo e D-pad. Ora in offerta con il 25% di sconto, quindi pagherai 59,98 euro!

Include sia lo Split Pad Compact che l'adattatore centrale divisorio. Lo Split Pad Compact offre un'esperienza simile a un controller professionale in modalità portatile e inoltre tramite l'accessorio centrale che permette di unire i due pad si puo' utilizzare come controller cablato in modalità TV.

Dotato di levette analogiche, D-pad e grilletti superiori comodi e facili da usare, il design ergonomico dello Split Pad Compact si adatta perfettamente alle tue mani per maggiore comfort e controllo.

Le funzionalità avanzate includono grilletti posteriori assegnabili e varie funzionalità Turbo.

Ricordiamo però che non include controlli di movimento, HD Rumble, NFC o fotocamera IR.

Oltre ad essere esteticamente molto belli, i materiali sono molto robustoi e piacevoli al tatto. Estremamente apprezzati da chi li sta già usando gli analogici con un grip davvero ottimo. Sono perfetti per che non ha mani enormi.

