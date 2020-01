Il Controller GameCube per Switch torna disponibile in esclusiva su Amazon.it

Torna disponibile in eslcusiva su Amazon il controller GameCube per Nintendo Switch. Il controller ha lo stesso design del joypad lanciato nel 2001 insieme alla console omonima e permette di migliorare l'esperienza di gioco con Super Smash Bros Ultimate.

"Tantissimi fan di Super Smash Bros sono cresciuti giocando a Super Smash Bros Melee per Nintendo GameCube, e i più nostalgici preferiscono continuare a farlo con quel controller. Come già era possibile fare su Nintendo Wii con Super Smash Bros Brawl, Nintendo ti da la possibilità di giocare all'ultimo capitolo della serie Smash in una maniera più classica, per celebrare una console che è rimasta nel cuore di tanti!"

Il solo controller ha un prezzo pari a 34.99 euro mentre il bundle controller + adattatore costa 59.99 euro, in entrambi i casi con disponibilità prevista per il 22 gennaio.

L'offerta è valida per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili, il prodotto è in vendita esclusivamente su Amazon.it e non è reperibile presso altre catene o negozi.