Il controller di Google Stadia può ora essere preordinato singolarmente

Nel corso dell'appuntamento con la conferenza Stadia Connect, sono state condivise da Google numerose informazioni inedite legate al proprio progetto videoludico noto come Google Stadia.

In quell'occasione era inoltre stata annunciata l'apertura dei preordini della Fouder's Edition di Stadia, che include al suo interno un pacchetto piuttosto ampio di contenuti. Ora, risulta possibile prenotare su Google Store anche un singolo controller di Google Stadia. Venduto al prezzo di 69€ il dispositivo dona accesso ad una serie di funzionalità peculiari, ma, come anche ricordato dal sito ufficiale, "L'acquisto di un controller Stadia da solo non ti permette di iniziare a giocare subito con Stadia. Per iniziare a giocare devi essere in possesso di un pacchetto Founder's Edition o di un Buddy Pass". Quest'ultimo può dunque essere comprato solamente qualora si possegga una Founder's Edition e si desideri un secondo controller, oppure si abbia accesso ad un Buddy Pass. Attualmente, il controller di Stadia è disponibile in tre differenti colorazioni:

Clearly White (bianco)

Just Black (nero)

Wasabi (verde menta)

Vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare tutti i dettagli tecnici sul controller di Stadia. Nel corso dell'E3 2019, inoltre, Google ha fornito le prime informazioni in merito a quella che sarà la futura line-up di Google Stadia.