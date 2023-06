Controller Logitech F710: recensioni false per il caso Titan, Amazon blocca i commenti

Purtroppo la spiacevole notizia del Titan, il sottomarino coinvolto nella tragica morte di cinque persone a causa di un malfunzionamento che ha portato ad un'implosione a circa 4000 metri al di sotto del livello del mare, è ben nota a tutti. Tra le tante cose di cui si è discusso in relazione a questo caso vi è anche il controller Logitech F710.

Si tratta di una periferica che, come riportato a più riprese dalle testate giornalistiche di tutto il mondo, è stata utilizzata per pilotare proprio il suddetto Titan. Alla luce di tutto questo, l'hardware in questione è al centro di una profonda e grottesca ironia del Web: alcuni rivenditori online presentano dei commenti di utenti che hanno voluto lasciare recensioni del Logitech F710 con affermazioni intrise di black humor per la vicenda del sottomarino.

Dalle pagine di Amazon USA, ad esempio, si possono leggere messaggi del calibro di: "È ok ma ogni tanto si blocca", alludendo alla disconnessione casuale del Bluetooth mentre viene proiettato un video di un sottomarino che implode. Si tratta soltanto di uno dei diversi casi di black humor che albergano nelle pagine del rivenditore statunitense e che hanno coinvolto gran parte del Web nell'arco dell'ultimo periodo a seguito della suddetta tragedia.



Lo spiacevole caso mediatico ha coinvolto quindi anche Logitech, il grande colosso tecnologico dietro creazioni come quella di Logitech G Cloud preordinabile anche in Italia da circa un mese. A causa di queste recensioni apparse nella sezione dedicata alle recensioni della pagina, Amazon ha provveduto alla cancellazione di tali contenuti ideati dagli utenti, ritenuti non conformi alle linee guida del sito.