Controller Microsoft in edizione limitata Mineral Camo: ora in preordine su Amazon

Amazon apre ufficialmente i preordini del nuovo controller Microsoft in edizione limitata Mineral Camo, compatibile con Xbox One, le nuove Xbox Series S|X e PC anche tramite la connessione bluetooth, al prezzo di 64,99 euro con uscita prevista per il 3 ottobre.

Come tutti i controller Microsoft in edizione limitata, una volta esauriti sarà impossibile acquistarli al prezzo di listino, clicca qui per acquistare il controller Microsoft in edizione limitata Mineral Camo su Amazon al prezzo di 64,99 euro.

Il nuovo controller si presenta con dei colori vivaci, blu minerale, viola brillante, azzurro e viola scuro si fondono insieme in un motivo mimetico. Connettiti, gioca e passa rapidamente da un dispositivo all'altro, tra cui console, PC e dispositivi mobili. Su PC offre una compatibilità totale con i giochi scaricabili da Steam o altri store digitali che permettono il gioco anche con un controller esterno.

Esattamente come gli altri controller della famiglia, ci permette di giocare a lungo grazie alla comoda impugnatura antiscivolo suI grilletti e pulsanti dorsali, la nuova croce direzionale ibrida offre un'esperienza familiare in versione rinnovata rispetto al classico controller Wireless per Xbox One. Grazie al pulsante "Condividi" è possibile immortalare e condividere facilmente screenshot e gameplay.