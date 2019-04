Il controller NACON Revolution Unlimited Pro per PS4 e PC è disponibile

NACON festeggia la commercializzazione del controller Revolution Unlimited Pro dandoci in pasto un video che ne illustra nel dettaglio le caratteristiche e le funzionalità esclusive.

Sviluppato su licenza ufficiale di Sony come il chiacchierato Asymmetric Wireless Controller, il nuovo joypad di NACON per PS4 e PC è disponibile presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 169,90 euro e presenza un'ampia gamma di personalizzazioni, sia software che hardware, studiate per fare la felicità di streamer, pro player e "semplici" videogiocatori.

Nella dotazione dell'Unlimited Pro Controller di NACON troviamo infatti una connessione wireless Bluetooth tramite dongle USB con 7 metri di raggio massimo, un cavo per connessione tramite USB di 3 metri di lunghezza, 4 tasti shortcut (S1/S2/S3/S4), un doppio stick analogico personalizzabile con testine intercambiabili di varie ampiezze e un pad direzionale, in aggiunta ai tasti e ai pulsanti "classici" di PlayStation 4 come il touchpad, i trigger laterali o il tasto Share.

Il pad presenta inoltre due scompartimenti interni per regolare il bilanciamento con l'utilizzo di sei pesi addizionali, due motori per la vibrazione personalizzabili, una custodia in EVA e una dotazione software tanto estesa da consentire la personalizzazione di ogni singolo pulsante, trigger, analogico o tasto shortcut, tanto in ambiente PS4 quanto su computer (PC o Mac OS) grazie ad un apposito programma con interfaccia di facile consultazione. Date perciò un'occhiata al filmato esplicativo confezionato da NACON e diteci cosa ne pensate di questo controller di fascia alta, pensato per i giocatori professionisti, gli streamer e i videogamer assidui.