Controller Oversteel 8 ore di autonomia e vibrazione CROLLATO DI PREZZO!

Oversteel - Tombac Controller di gioco wireless è quello che ci vuole per il tuo gaming senza ostacoli né limiti! E' compatibile con PC e Switch. La sincronizzazione con uno di questi due sistemi è rapida e intuitiva. Grazie al pairing Bluetooth è possibile collegarlo a smartphone, tablet o Android TV. Oggi a soli 24 euro grazie al 21% di sconto!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Oversteel Tombac ha un'autonomia di gioco ininterrotta di 8 ore con una singola carica a fronte di circa 2 o 3 ore per caricare il controller.

La sua connessione wireless permette di allontanarci fino a 10 metri dal ricevitore. La batteria da 600 mA può essere ricaricata completamente da qualsiasi porta USB.

Include il supporto per le funzioni turbo e i doppi motori di vibrazione integrati nel gamepad. La funzione giroscopio è integrata per poter giocare anche a Nintendo Switch.

Il controller wireless Oversteel Tombac è compatibile con PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED.

Il design ergonomico dell'impugnatura non vi farà stancare le mani anche dopo diverse ore di gioco (occhio comunque a fare pause e a non esagerare!). Sarà inoltre possibile collegare il telecomando Tombac tramite accoppiamento Bluetooth con dispositivi compatibili come smartphone, tablet o Android TV.

Sfrutta l'offerta a tempo con il 21% di sconto e paga solo 24 euro!

