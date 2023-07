Il controller DualShock di PlayStation 4 utilizzato in un intervento chirurgico in Italia!

Dalle colonne di Sky TG24 apprendiamo che a Torino, presso l'Ospedale Mauriziano, l'équipe guidata dal Dottor Roberto Migliari ha eseguito una complessa operazione per la rimozione di calcoli renali servendosi, ebbene sì, del controller DualShock 4 di PlayStation 4.

A renderlo noto è la stessa struttura ospedaliera piemontese dell'Ordine Mauriziano, con tanto di dettagli condivisi dall'èquipe e dal Dottor Roberto Migliari, Direttore dell'Urologia del Mauriziano. Il controller di PlayStation 4 utilizzato dall'azienda ospedaliera piemontese presenta un layout di tasti opportunamente modificato per garantirne il corretto funzionamento utilizzando il nuovo robot "Ily" per gli interventi di chirurgia endoscopica.

"Questo nuovo robot presenta un braccio multifinzione che guida con estrema precisione uno strumento endoscopico flessibile", rimarca il Dottor Roberto Migliari per descrivere le modalità di impiego del controller PlayStation 4 nel contesto di una moderna sala operatoria. Lo strumento flessibile utilizzato dal robot, che prima veniva comandato a mano, può così essere teleguidato dal controller DualShock 4, lo stesso conosciuto e impugnato dagli oltre 110 milioni di utenti PlayStation 4: è proprio il pad Sony a consentire al braccio robotico di muoversi con una precisione millimetrica, dando la possibilità al chirurgo di azionarlo in remoto con un'avanzata tecnica di chirurgia che utilizza i raggi X per 'indicare il percorso' da seguire.