Controller PS4 non originale: ex portavoce Casa Bianca cade nel tranello

Quando si è in cerca di un buon affare su piattaforme di e-commerce è sempre presente il rischio di cadere in qualche tranello: è ciò che è accaduto ad Ari Fleischer, ex Portavoce della Casa Bianca durante l'Amministrazione George W. Bush, nel periodo compreso tra 2001 e 2003.

Secondo quanto riportato da Vice, l'uomo avrebbe infatti pubblicato un messaggio in merito direttamente dalla pagine del proprio account Twitter ufficiale, lamentandosi del malfunzionamento di un controller PS4. Il cinguettio non risulta tuttavia più raggiungibile al momento, ma la fonte riporta uno screenshot che immortala il Tweet incriminato, che potete visionare direttamente in calce a questa news.

Da quanto scritto al suo interno, l'ex Portavoce non sembra tuttavia essersi reso conto di aver erroneamente acquistato una versione non ufficiale del DualShock 4. "Un'altra ragione per non fidarsi della Cina, - scrive - abbiamo comprato ai miei figli una PS4 e poi preso un secondo controller da Amazon. Il controller ovviamente era made in China e non funziona. Non ha mai funzionato. È un rottame". In verità, come potete verificare in calce, il controller, appunto, non è affatto ufficiale. Forse ravvedutosi, Fleischer ha in seguito rimosso il Tweet di accusa che tirava n ballo la "Cina" in generale.