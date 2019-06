I controller di PS4 e Xbox One funzioneranno con Apple Arcade su tvOS 13

Perchè sviluppare un controller proprietario quando ce ne sono già milioni nelle case, grazie a Microsoft e Sony? Dopo anni di chiusura totale verso il mondo esterno Apple si sta dimostrando sempre più aperta e l'annuncio del supporto ai controller di Xbox e PS4 per il suo servizio Apple Arcade non è che l'ennesima conferma.

Da poco si è chiusa in California la Worldwide Developers Conference 2019, appuntamento fisso per gli appassionati di Apple e per gli sviluppatori, trattandosi di una presentazione dedicata quasi per intero all'ecosistema software di Cupertino. Quest'anno sono arrivati annunci importanti, come il nuovo iOS 13 e iPadOS dedicato ai tablet; nel corso dell'evento c'è stato spazio anche per il gaming, con la nuova piattaforma Apple RealityKit.

L'annuncio sul supporto ai controller di Xbox e PS4 è passato quasi in sordina ma la notizia in realtà importante, perchè dimostra ancora una volta un cambio di rotta per Apple, da sempre trincerata in un ecosistema funzionale ma molto chiuso. Il funzionamento dei joypad è garantito per ora solo su Apple TV e arriverà con il prossimo aggiornamento software tvOS 13. A questo punto non resta altro che attendere nuove informazioni su Apple Arcade, che dovrebbe fare il suo debutto entro la fine dell'anno.