Il controller SNES per Nintendo Switch sblocca i suoni di Super Mario World!

Il controller SNES per Nintendo Switch, il cui acquisto è riservato ai soli abbonati a Switch Online, non è ancora stato commercializzato in Europa, ma i fortunati giocatori statunitensi hanno già potuto metterci le mani sopra. Alcuni di essi, hanno notato un simpatico Easter egg che farà sicuramente sorridere i più nostalgici.

A quanto pare, quando viene utilizzato il controller in questione, nell'app dedicata alla collezione di giochi del Super Nintendo i classici suoni di navigazione di Switch vengono sostituiti da quelli di Super Mario World! Non è finita qui, poiché con il pad SNES collegato cambia anche il colore della barra di navigazione laterale, che da rossa e bianca diventa grigia e viola, combinazione che richiama alla memoria quella dei controller commercializzati sul mercato statunitense (diversi da quelli europei). Potete farvi un'idea ben precisa al riguardo dando un'occhiata al video allegato in cima a questa notizia, a partire dal minuto 5:06.

Non è ancora chiaro quando verrà reso disponibile all'acquisto anche per gli abbonati a Nintendo Switch Online italiani, ma sappiamo che sarà venduto al prezzo di 29,99 euro. Nella confezione, oltre al controller wireless, è incluso anche un cavo USB della ricarica. Tenete presente che sarà possibile acquistare un massimo di quattro pad per account Nintendo. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che al momento il catalogo di giochi SNES è composto da ben 20 titoli, tra i quali sono inclusi The Legend of Zelda A Link to the Past, Super Metroid, Super Mario World e Super Mario Kart.