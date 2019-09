I controller SNES per Nintendo Switch sono in vendita negli USA, presto anche in Europa

A partire da oggi i controller wireless Super Nintendo per Switch presentati durante il Direct del 5 settembre sono disponibili per l'acquisto in Nord America da parte degli abbonati al servizio Nintendo Switch Online.

Il controller SNES non è ancora disponibile in Europa ma la vendita dovrebbe iniziare nelle prossime settimane, sicuramente prima della fine dell'anno. Gli abbonati Switch Online potranno comprare il joypad wireless (compatibile con Switch e Switch Lite) al prezzo di 29,99 euro.

Sul sito di Nintendo Italia leggiamo che "questo prodotto non può essere ancora acquistato. Ulteriori informazioni saranno disponibili in futuro. Dai un'occhiata qui più avanti o segui i nostri canali sui social per gli ultimi aggiornamenti su Nintendo Switch. Con un'iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online puoi acquistare i controller Super Nintendo Entertainment System per Nintendo Switch per divertirti con i giochi Super NES nella maniera più autentica! Questi controller, wireless e a grandezza originale, sono l'accessorio perfetto per godersi i classici giochi per Super NES. Questi controller possono essere caricati tramite il cavo USB incluso."

Scopriamo inoltre che ogni possessore di account Nintendo avrà diritto ad acquistare un massimo di quattro controller per ogni singolo profilo in possesso, limite imposto probabilmente per evitare che l'articolo vada subito sold-out e limitare il fenomeno del resell.