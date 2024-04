Controller Thrustmaster in sconto su Amazon: un'offerta da prendere AL VOLO

La nuova offerta videoludica di Amazon Italia è rivolta ai tanti appassionati di simulatori di volo come Microsoft Flight Simulator: il portale di ecommerce propone infatti un interessante sconto sul sidestick Thrustmaster TCA X Airbus Edition.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA La replica ergonomica del sidestick Airbus targato Thrustmaster si ispira ai controlli di volo presenti negli iconici aerei di linea Airbus A320. Il sidestick è dotato di 21 pulsanti azione con tecnologia a tact switch e funzioni che lo rendono perfettamente compatibile con l'ecosistema Xbox e PC, un dettaglio che lo rende ideale per chi desidera vivere un'esperienza ancora più immersiva nella dimensione iperrealistica di Microsoft Flight Simulator.

Il controller è dotato inoltre di 4 moduli intercambiabili per il pulsante sulla testa del joystick e di 14 pulsanti rimappabili per compiere tutta una serie di attività in volo e a terra. Di particolare interesse è poi la manetta avanzata con meccanismo inversore di spinta integrato, oltre al timone controllabile ruotando l'impugnatura del sidestick (con meccanismo bloccabile e sbloccabile).

Il Thrustmaster TCA Sidestick X Airbus Edition su Licenza Ufficiale Xbox è disponibile su Amazon Italia al prezzo speciale di 95,99 euro, con uno sconto del 13% sul prezzo di listino abituale che sarà attivo fino alla mezzanotte di giovedì 4 aprile. Avete già dato un'occhiata al nostro Canale delle Offerte di Everyeye su Telegram?

