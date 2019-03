Controller con touchscreen e Dev kit di PS5: trapela online una nuova foto!

Il polverone mediatico scatenato di recente dalle due foto del controller PS5 pubblicate dall'insider Tidux si rialza con una terza, enigmatica immagine diffusa dall'utente di Twitter conosciuto come VirtuaMe per mostrare il presunto dev kit e il DualShock della console next-gen di Sony.

La fonte di questa nuova foto, ovviamente, preferisce nascondersi nell'assoluto anonimato per darci modo di ammirare quelli che, a suo giudizio, rappresenterebbero il kit di sviluppo e il controller attualmente a disposizione delle software house impegnate a realizzare videogiochi per gli acquirenti della futura generazione del monolite nero di casa Sony.

Se il presunto DualShock 5 raffigurato sembra essere lo stesso intravisto negli scatti di Tidux, l'immagine del dev kit è inedita e, a prescindere dalla veridicità o meno di questa foto, non offre particolari spunti di riflessione sulle funzionalità e sulle potenzialità hardware del sistema, eccezion fatta per la presenza del lettore di dischi che viene data praticamente per scontata da tutti gli analisti di settore.

Quanto al controller, quasi identico a quello PS4 e dotato di touchscreen come suggerito da altri rumor, dalla foto possiamo intravedere alcuni dettagli della parte superiore del pad, dalla presenza di due grilletti dorsali di dimensioni generose a quelli che sembrano due led il cui utilizzo, plausibilmente, dovrebbe avere a che fare con PS VR o con altri sistemi analoghi per il gaming next-gen in realtà virtuale. Come accaduto con il leak di Tidux, restiamo in attesa di ricevere una conferma o una smentita in tal senso da parte dei rappresentanti di Sony.