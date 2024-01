Il controller ufficiale Microsoft per Xbox e PC rosso scende ancora di prezzo

Su Amazon è nuovamente disponibile ad un prezzo scontato con consegna immediata e ad un prezzo scontato il controller Xbox (compatibile con Xbox One, Series S/X, PC, tablet e smartphone) nella colorazione rossa. Potrebbe esaurire nuovamente da un momento all'altro.

Il controller è infatti acquistabile in questo momento al prezzo di 45,99 euro, di seguito il link per acquistarlo:

Il controller ci permette di modificare la mappatura dei pulsanti e collegare qualsiasi auricolare compatibile con il jack per cuffie audio da 3.5 mm. Include la tecnologia Xbox Wireless e Bluetooth per il gaming wireless sulle console supportate, PC Windows 10 e 11, telefoni Android e tablet, così come è supportato anche per sistemi iOS

Pulsante condividi: tramite il pulsante è possibile condividere e salvare facilmente contenuti come screenshoot e registrazioni e altro. La croce direzionale è stata notevolmente migliorata rispoetto alla precedente versione per Xbox One, rendendo i controlli molto più veloci e precisi.