Controller Wireless per Xbox - Edizione speciale Stellar Shift in preordine su Amazon

Amazon apre i preordini di un nuovo controller Wireless per console Microsoft, PC e dispositivi Android in una nuova colorazione in edizione limitata Stellar Shift, con una tonalità cangiante blu/viola luminosa, un tocco di classe ai vostri dispositivi da gioco.

Questo nuovo controller è preordinabile al prezzo di 64,99 euro con data di uscita fissata per il 17 febbraio di quest'anno. L'articolo è venduto e spedito da Amazon e quindi gode di una garanzia totale per ogni tipo di problema dovesse accadere durante la garanzia di 24 mesi.

Clicca qui per preordinare il nuovo Controller Microsoft in edizione limitata Stellar Shift

Come già accaduto per altri controller Microsoft in edizione limitata, una volta esaurite le scorte sarà difficile acquistarli ad un prezzo di listino, se siete interessati ad un nuovo controller e vi piace questa nuova particolare tonalità, vi consigliamo di non esitare.

Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato anche l'inizio del preordine del controller nella nuova colorazione Deep Pink, in preordine al prezzo di 59,99 euro con data di uscita prevista per il 10 febbraio, ve ne abbiamo parlato in questo articolo.