Controller Wireless Xbox nero: sconto SUPER su Amazon per il joypad Microsoft ufficiale

Oggi è l'ultimo giorno delle offerte di primavera Amazon con sconti pazzi sui videogiochi. Nel valzer di offerte del colosso dell'ecommerce troviamo anche il controller Wireless Xbox ufficiale ad un prezzo davvero irresistibile.

Microsoft Controller Wireless per Xbox in offerta su Amazon con sconto del 25%

Il controller Wireless Xbox ufficiale di Microsoft in promozione su Amazon Italia fino a esaurimento scorte è il modello in colorazione nera che ha fatto il suo debutto sul mercato con il lancio di Xbox Series X|S. Si tratta quindi del medesimo pad disponibile in tutti i bundle di Xbox Series X, con tanto di cavo USB-C che ne consente la fruizione su console o PC senza l'ausilio di batterie.

Tra le caratteristiche tecniche del Controller Wireless Xbox spicca poi il design aggiornato rispetto al precedente modello, con D-Pad ibrido, finiture color nero opaco per grilletti e dorsali, il tasto supplementare per la cattura istantanea di foto o video ingame, le impugnature antiscivolo e la compatibilità piena con la tecnologia Bluetooth per utilizzare il controller su dispositivi mobile.

Nel momento in cui scriviamo, il pad Wireless Xbox ufficiale di Microsoft è in vendita su Amazon Italia al prezzo promozionale di 44,99 euro, in sconto del 25% rispetto al prezzo di listino abituale e con tanto di codice per risparmiare il 33% nella sottoscrizione a PC Game Pass.

Come per le offerte di primavera di Amazon che stanno per concludersi, anche in questo caso si tratta di una promo a tempo limitato. Il nostro consiglio, di conseguenza, non può che essere quello di seguire il canale Offerte di Everyeye su Telegram, dove vi forniremo tutti gli aggiornamenti più tempestivi sulle promozioni disponibili e sulle segnalazioni degli sconti lampo di Amazon.