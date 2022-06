Il Controller Wireless Xbox non si trova nei negozi, che sta succedendo?

In molti stanno segnalando su Reddit e ResetERA una particolarità legata al Controller Wireless Xbox, a quanto pare il modello standard del joypad senza fili di Xbox sarebbe introvabile in Nord America e in particolare in Europa.

Nel nostro continente sopratutto il Controller Xbox Wireless sembra essere introvabile su Amazon e altri retailer e persino GameStop in molti paesi lo vende solamente di seconda mano, non avendo a disposizione controller nuovi. Lo stesso vale per Amazon come detto ma anche per Saturn, MediaMarkt e altri rivenditori europei e anche italiani, situazione simile negli Stati Uniti dove il controller è introvabile sul sito di eCommerce per eccellenza e presso catene come GameStop, Walmart e BestBuy.

Cosa sta succedendo dunque? Microsoft promuove continuamente nuove colorazioni per Xbox Wireless Controller ma queste come detto sembrano essere introvabili mentre Xbox Controller Elite Series 2 è in vendita regolarmente presso i principali rivenditori delle grandi catene internazionali.

Problemi nella produzione del controller, o magari lo shortage è dovuto alla volontà di esaurire le scorte di magazzino per mettere poi in commercio una revisione del joypad? Non sarebbe una novità e in passato è accaduto molte volte, al momento però tutto tace da parte della casa di Redmond, non ci resta che aspettare per saperne di più.