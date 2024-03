Controller Wireless per Xbox in offerta: prezzo ASSURDO per la versione Viola Astrale

Se siete in cerca di un nuovo controller per Xbox, PC o smartphone, allora non dovreste lasciarvi sfuggire la nuova promozione di Amazon che permette di accaparrarsi ad un ottimo prezzo una delle tante colorazioni alternative del pad Microsoft.

Visita la pagina Amazon dedicata all'offerta La versione Viola Astrale del controller Wireless per Xbox è una delle ultime offerte Amazon ed è perfetta per chi vuole un nuovo pad con un'estetica diversa rispetto alle più tradizionali colorazioni bianche e nere. Questa edizione della periferica presenta una scocca frontale di colore viola con croce digitale, tasti frontali e dorsali che sono invece tutti neri. Ad essere bianca è invece la parte posteriore, che riprende quindi lo stile degli altri controller colorati del colosso di Redmond.

È bene specificare che quello in vendita è il modello più recente del controller Microsoft, che vanta quindi una croce direzionale migliorata, il pieno supporto alle connessioni Bluetooth e un connettore jack da 3,5 mm per collegare qualsiasi cuffia con filo compatibile direttamente al controller. Per quello che concerne la compatibilità, questo controller può essere collegato in modalità wireless o con filo (tramite la porta USB-C) a Xbox One, Xbox Series X|S, PC Windows e smartphone Android/iOS.

Vi ricordiamo inoltre che il pad Xbox non include una batteria, ma grazie all'apposito vano è possibile utilizzare le batterie AA non ricaricabili incluse nella confezione oppure una batteria ricaricabile venduta separatamente.

Al momento, il controller Xbox Viola Astrale è in vendita su Amazon con il 23% di sconto rispetto al prezzo originale, ma non sappiamo per quanto ancora verrà venduto a questo prezzo. Il noto sito riporta infatti che questa è un'offerta a tempo e non possiamo escludere che verrà disattivata nel giro di poche ore.