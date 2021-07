Controller Wireless per Xbox Space Jam: New Legends è di nuovo acquistabile su Amazon

Dopo essere completamente esaurito qualche giorno fa, su Amazon è nuovamente disponibile con consegna immediata il nuovo controller Xbox (compatibile con Xbox One, Series S/X, PC, tablet e smartphone) in edizione limitata Space Jam: New Legends. Potrebbe esaurire nuovamente da un momento all'altro.

Il film che vedrà protagonista la star NBA LeBron James, arriverà nei cinema e su HBO Max il 23 Settembre 2021. Microsoft per l'occasione ha creato un controller in edizione limitata con le grafiche del nuovo film, acquistabile al prezzo di 64,99 euro, articolo venduto e spedito da Amazon.

Clicca qui per acquistare Xbox Wireless Controller Space Jam - Esclusiva Amazon

Su Amazon il nuovo controller Xbox è acquistabile anche nella colorazione bianca a 59,99 euro, Blu Shock a 59,99 euro e Rosso Pulse a 56,90 euro (una volta inserito l'articolo nel carrello verrà applicato uno sconto di 3 euro). Gli altri controller in edizione limitata, nelle colorazioni Daystrike Camo ed Electric Volt sono esauriti, succederà quasi sicuramente anche con l'edizione Space Jam: New Legends che vi abbiamo segnalato in questo articolo.

Il gioco Space Jam: New Legends è disponibile gratuitamente per gli abbonati a Xbox Game Pass, il titolo celebra la nuova pellicola avvalendosi dello stile tipico dei classici giochi arcade, vi ricordiamo inoltre che su Amazon sono in vendita gli abbonamenti Xbox Live, Game Pass e Game Pass Ultimate.