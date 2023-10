Controller Wireless Xbox in super offerta su Amazon, scopriamo i colori in promozione

Su Amazon oggi abbiamo trovato diversi controller Microsoft in promozione, utilizzabili su Xbox One, Xbox Series S/X e PC, tutti i controller che vi segnaliamo in questo articolo sono venduti e spediti da Amazon, scopriamoli assieme.

Partiamo con la nuova colorazione Velocity Green in offerta su Amazon al prezzo più basso dal lancio avvenuto il 17 marzo. Questo nuovo controller dalla colorazione in questo verde brillante che si differenzia decisamente dalle solite colorazioni classiche bianca e nera, è in offerta al prezzo di 47,99 euro (la spedizione ovviamente è gratuita), con lo sconto di ben 12 euro dal prezzo di listino di 59,99 euro, un'ottima occasione per acquistarlo.

Clicca qui per acquistare ad un prezzo scontato il nuovo Xbox Wireless Controller Velocity Green su Amazon

Anche le versioni classiche di colore bianco o nero sono in promozione al prezzo di 49,98 euro, abbinabili alle console Xbox Series S (bianca o nera) e Xbox Series X (nera), in promozione a questi link:

La versione più economica è quella blu, in offerta a questo link al super prezzo di 44,49 euro, con lo sconto di 15,49 euro dal prezzo di listino. Il modello di colore rosa e l'edizione Electric Volt sono acquistabili a 49,98 euro.