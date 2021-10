Controller Xbox in edizione speciale 20° Anniversario: ora preordinabile su Amazon

Amazon apre i preordini del nuovo controller Xbox in edizione limitata per il 20° anniversario, che presenta una scocca anteriore trasparente che rende visibile l'interno del controller ed una colorazione verde e nera nella parte posteriore che richiama i noti colori del brand.

Il nuovo controller è preordinabile in questo momento su Amazon a 64,99 euro con data di uscita fissata per il 15 novembre, venduto e spedito da Amazon con una garanzia totale per 2 anni, che copre qualsiasi tipo di difetto del prodotto.

Clicca qui per preordinare il nuovo controller Xbox 20th Anniversary Special Edition

Essendo un'edizione speciale, è molto probabile che una volta terminata la disponibilità, questo articolo sia acquistabile solamente ad un prezzo maggiorato da venditori terzi. Il controller è compatibile con tutte le console della famiglia Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Come per tutti gli articoli in preordine su Amazon, è attiva la promozione del prezzo minimo garantito, che ci permette di pagare meno il prodotto se questo dovesse subire un calo di prezzo dal giorno dell'ordine a quello di spedizione. Pertanto, se siete interessati all'acquisto, è consigliabile procedere subito con il preordine, facilmente cancellabile in qualsiasi momento nel caso cambiaste idea, Amazon provvederà all'addebito dell'importo solamente al momento della spedizione del prodotto.