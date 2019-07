Controller Xbox Fortnite Special Edition in arrivo a settembre con skin e V-Buck gratis!

Attraverso le pagine del suo blog personale, il buon Larry "Major Nelson" Hryb ha annunciato che a partire dal 13 settembre verrà messo in vendita in tutto il mondo il controller Xbox One - Fortnite Battle Royale Special Edition, già incluso nel bundle Xbox One S Fortnite Battle Royale Special Edition.

Il controller, caratterizzato da particolari in colorazione viola, risulta essere già preordinabile sul Microsoft Store al prezzo di 64,99 euro. Compresi nel pacchetto ci sono anche il costume leggendario Dark Vertex e 500 V-buck da spendere liberamente nell'acquisto di nuovi elementi di personalizzazione come set, deltaplani, strumenti di raccolta, emote e l'ultimo Pass battaglia. Esattamente come tutti gli altri controller Xbox One di ultima generazione, anche questo è dotato di un jack cuffie stereo da 3,5 mm e di tecnologia bluetooth, grazie alla quale è possibile collegarlo ai tablet e PC con Windows 10. Attraverso l'App Accessori Xbox, disponibile sia su PC che su console, è inoltre possibile effettuare la mappatura dei pulsanti.

L'annuncio del controller è arrivato pochi giorni dall'inizio della Fortnite World Cup, che si svolgerà nel weekend del 26-28 luglio, ogni giorno a partire dalle ore 15:00. Quest'oggi, intanto, è stato pubblicato l'aggiornamento di contenuto 9.41 che ha dato il via ai festeggiamenti del secondo anniversario e ha introdotto il Fucile di precisione Scout Tempesta.