Controller Xbox Limited Edition di Starfield in preordine su Amazon Italia

Amazon apre i preordini del nuovissimo controller Wireless per console Xbox (Xbox One e Xbox Series S/X) o per PC, annunciato proprio ieri durante l'Xbox Games Showcase, in uscita il 16 giugno, quindi tra pochissimi giorni, e preordinabile al prezzo di 74,99 euro.

Un pezzo da collezione.in edizione limitata, una volta esaurite le scorte sarà difficilissimo acquistarlo al prezzo di listino, con grilletti trasparenti, il controller è sostanzialmente di colore bianco con dei motivi rosso e grigio posteriori che richiamano ai comandi dell'astronave, controlli analogici grigi, una croce direzionale metalizzata di color bronzo ed un motivo frontale che rimanda al Marchio della Costellazione.

Clicca qui per preordinare il controller Wireless Xbox in edizione limitata Starfield su Amazon Italia



I grilletti posteriori trasparenti rendono visibili i motori utilizzati per far vibrare i tasti. Le caratteristiche tecniche rispetto agli altri controller di casa Microsoft rimangono invariate, sono garantite fino a 40 ore di autonomia di gioco, è possibile collegare le cuffie grazie al connettore jack da 3,5 mm.

Con il controller Wireless Microsoft è possibile giocare anche su PC Windows, smartphone e tablet Android e iOS supportati. É presente ovviamente anche il tasto per effettuare registrazioni di clip di gioco e screenshot dei momenti che vogliamo immortalare. Un controller veramente bellissimo che non potete lasciarvi scappare se vi siete fatti catturare dalle clip del nuovo gioco di Microsoft.