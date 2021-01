Controller Xbox Series X|S in sconto da GameStopZing con Titanfall 2 in regalo

Il Volantone di gennaio 2021 di GameStopZing ha portato con sé anche una ghiotta offerta sul nuovissimo controller di casa Microsoft, che accompagna le console next-gen Xbox Series X e Xbox Series S in ogni confezione.

Da GameStopZing è possibile acquistare un controller Xbox Series X|S in una delle tre colorazioni disponibili - Robot White, Carbon Black e Shock Blue - al prezzo promozionale di 49,98 euro, invece di 60,98 euro. Incluso nell'acquisto c'è anche una copia di Titanfall 2 per Xbox One, funzionante anche su Xbox Series X|S in retrocompatibilità! L'offerta è valida online e presso i punti vendita della catena solamente fino al prossimo 15 gennaio.

Il controller Xbox Series X|S migliora in tutto e per tutto la versione che l'ha preceduto grazie al trattamento antiscivolo su impugnature, pulsanti dorsali e grilletti, alla croce direzionale ibrida e al nuovo tasto Condividi. Le funzioni di connettività di cui dispone, incluso il Bluetooth, lo rendono inoltre compatibile con un'ampia varietà di dispositivi: oltre che su Xbox Series X|S, può essere usato anche su Xbox One, PC Windows 10 e dispositivi mobile Android (prossimamente anche iOS). È ovviamente presente pure il jack da 3,5 mm, al quale è possibile collegare qualsiasi cuffia stereo compatibile.