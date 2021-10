Il controller Xbox Series X 20th Anniversary Special Edition è disponibile al preordine

Come parte dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario di Xbox, Microsoft ha annunciato una nuova serie di accessori, tra i quali spicca indubbiamente l'Controller Wireless per Xbox - Edizione speciale 20° anniversario.

I colori verde e nero traslucido che caratterizzano il nuovo controller sono stati pensati per riportare i giocatori indietro nel tempo fino al momento in cui venne lanciata la prima console Xbox. Grazie allo speciale trattamento traslucido, è possibile osservare i dettagli interni argentati che rappresentano il progresso della tecnologia Xbox degli ultimi 20 anni. Il controller è dotato di tutte le tecnologie già presenti sui suoi fratelli, tra cui le impugnature antiscivolo su grilletti e pulsanti dorsali, la croce direzionale ibrida, la tecnologia Bluetooth e la funzione di associazione che permette di passare in ogni momento tra i molteplici dispositivi supportati (Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC Windows 10, Android e iOS).

Contestualmente all'annuncio, la casa di Redmond ha anche dato il via ai preordini sul Microsoft Store: il Controller Wireless per Xbox – Edizione speciale 20° anniversario sarà disponibile dal 15 novembre 2021 e può essere prenotato al prezzo di 64,99 euro. Le spese di spedizione per coloro che lo acquistano dal Microsoft Store sono gratis.