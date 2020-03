Il controller nextgen di Xbox Series X utilizzerà le batterie AA: Microsoft spiega perchè

Nel corso dell'intervista concessa a Digital Foundry su design e dissipazione del calore di Xbox Series X, i progettisti di Microsoft hanno spiegato perchè i controller della console nextgen della casa di Redmond continueranno a utilizzare le batterie AA, esattamente come quelli di Xbox One.

Discutendo dell'argomento con DF, il Partner Director of Program Management di Xbox Jason Ronald ha dichiarato che tale decisione è stata presa per via della netta polarizzazione, evidenziata nei test con i giocatori, tra chi voleva davvero le batterie AA e chi invece desiderava un sistema di alimentazione interno come quello che caratterizza il DualShock 4 di PS4.

La divisione 50/50 tra le risposte espresse da chi ha partecipato a questo sondaggio interno ha perciò spinto Microsoft a optare per la soluzione più logica, ossia quella di proseguire sulla strada tracciata da Xbox One. A sottolinearlo è lo stesso Ronald quando dichiara che "volevamo offrire la massima flessibilità agli utenti per soddisfarne le richieste. Grazie a questo sistema puoi sempre servirti di un pacco batterie ricaricabile che funziona esattamente come quello dell'Xbox Elite Controller".

Per un ulteriore approfondimento sul pad della prossima generazione di console Microsoft che (emergenza Coronavirus permettendo) debutterà sul mercato nel corso delle vacanze natalizie del 2020, vi invitiamo a leggere questo nostro articolo con immagini e dettagli sul nuovo controller di Xbox Series X.