Un Controller Xbox con il touchscreen: ecco il nuovo brevetto di Microsoft

Ricordate quando, sul finire del 2022, vi abbiamo parlato di quel brevetto per un controller Xbox con uno schermo LCD? Bene, Microsoft ha avuto un'altra idea del genere, forse ancor più interessante: in queste ore è emerso in rete un nuovo brevetto per un controller Xbox con uno schermo touch.

A segnalare la sua esistenza è stata per prima la redazione di Game Rant. La documentazione, depositata presso le autorità competenti in questi primi mesi del 2023, descrive un Controller Xbox dotato un touchscreen, mediante il quale il giocatore può accedere a differenti tipologie di funzioni, come i loadouts (dicitura che, a nostro parere, potrebbe riferirsi tanto agli equipaggiamenti in-game, quanto a differenti configurazioni dello stesso controller), le impostazioni audio, la connessione con i social network e una panoramica sulle performance in gioco. Lo schermo, come si evince dall'immagine a corredo del brevetto, occupa un'ampia porzione della parte frontale del controller e presenta anche informazioni come la Gamertag del giocatore, la percentuale di carica della batteria e l'autonomia residua del dispositivo di controllo.

Interessante, vero? Ci teniamo comunque a far notare che l'esistenza del brevetto non rappresenta una garanzia della sua applicazione. I documenti fin qui descritti ci dicono solamente che Microsoft sta esplorando l'idea di un controller con touchscreen, se questo verrà effettivamente prodotto e commercializzato è ancora tutto da vedere.

Prima di lasciarvi ai commenti (ci teniamo a conoscere la vostra opinione in merito a questo nuovo brevetto), vi ricordiamo che la famiglia degli controller di casa Microsoft si è recentemente allargata accogliendo nuove colorazioni. Il classico Xbox Wireless Controller è appena diventato verde, mentre presto l'Xbox Elite Controller Serie 2 si presenterà nei nuovi colori rosso e blu.