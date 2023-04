I controlli semplificati di Street Fighter 6 si potranno usare nei tornei? Risponde Capcom

Nel corso delle ultime ore, è stata trasmessa una diretta streaming durante la quale gli sviluppatori di Street Fighter 6 hanno discusso delle regole che andranno a caratterizzare il Capcom Pro Tour 2023.

L'azienda di Osaka ha parlato anche dei tanto chiacchierati controlli semplificati, una delle principali novità del sesto capitolo del picchiaduro a incontri grazie ai quali sarà possibile eseguire combo e tecniche speciali mediante la pressione di un singolo tasto o di semplici combinazioni. A differenza di quanto ipotizzato inizialmente, Capcom ha confermato che questa configurazione sarà ammessa e non verrà considerata 'illegale' da parte degli organizzatori. Questa particolare decisione avrà quindi delle importanti ripercussioni sul torneo, al quale potrebbero decidere di partecipare molti più utenti del solito. Sebbene l'ausilio di tale meccanica non renda automaticamente forte chiunque giochi, è chiaro che il suo uso consenta ai giocatori di avvicinarsi al titolo e migliorarsi ad una velocità maggiore, così da assottigliare le distanze - con le dovute proporzioni - con i pro-player più abili di tutto il mondo.

In attesa di scoprire quali saranno i vantaggi e gli svantaggi dell'uso del sistema di controllo moderno al Capcom Pro Tour 2023, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete già trovare una lunga anteprima di Street Fighter 6 con le prime analisi del gameplay della Beta.

Per chi non lo sapesse, inoltre, è in arrivo un Fighting Stick ufficiale di Street Fighter 6 che sarà compatibile con PS5, PS4 e PC.