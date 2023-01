Che fine ha fatto il controverso Six Days in Fallujah? Tanti dubbi sulla data d'uscita

In sviluppo da anni ma da molto tempo sparito dai radar, lo sviluppo di Six Days in Fallujah prosegue sebbene per il momento continui ad esserci totale incertezza su una possibile finestra di lancio. Ed il generale silenzio da parte del publisher Victura e dello sviluppatore Highwire Games non aiuta.

Inizialmente atteso per il 2021 su PC e console PlayStation e Xbox, Six Days in Fallujah venne rinviato al 2022, con gli sviluppatori che spiegarono i motivi dietro tale scelta. Ma per tutto l'ultimo anno c'è stato totale silenzio da parte degli autori, che non hanno più fornito novità concrete sullo sviluppo dello sparatutto tattico, sparito nuovamente dai radari. Negli scorsi mesi si è dunque parlato di un rinvio interno al 2023 per Six Days in Fallujah, e stavolta non sono neanche stati fatti annunci ufficiali in merito.

La certezza sul posticipo al 2023 arriva però da un tweet di Victura che, rispondendo ad un followe che domandava aggiornamenti sulla data d'uscita, ha così replicato: "Sappiamo che a questa domanda in particolare è estremamente importante che noi diamo una risposta, tuttavia non siamo ancora pronti per farlo. Per favore portate ancora pazienza nel frattempo che verifichiamo ancora alcune cose per assicurarci di poter fornire una data specifica".

Insomma, ancora zero certezze su quando sarà possibile giocare al controverso sparatutto, che venne tra l'altro annunciato originariamente nel lontano 2009. All'epoca le sue tematiche (il gioco è incentrato sugli eventi della Seconda battaglia di Falluja, avvenuta tra il novembre ed il dicembre del 2004) fecero fortemente discutere a causa della forte vicinanza con gli eventi del mondo reale, motivo per cui il publisher dell'epoca, Konami, decise di abbandonare il progetto.

Da quel momento lo sviluppo dei gioco si interruppe anche a causa del fallimento nel 2011 di Atomic Games, l'originale studio di sviluppo. Victura ha resuscitato il progetto all'inizio del 2021, suscitando però nuove controversie, boicottaggi ed accuse di propaganda. Ed ancora oggi non è chiaro quando vedrà la luce sul mercato.