Conv/Rgence A League of Legends Story, il platform si presenta in video ai Game Awards

Durante i The Game Awards 2019, gli autori di Double Stallion Games e i produttori di Riot Forge annunciano ufficialmente CONV/RGENCE: A League of Legends Story, un platform adventure ambientato nell'universo di LoL in arrivo su PC e console, presumibilmente PS4, Xbox One e Nintendo Switch, nel corso del 2020.

Il titolo sarà completamente singleplayer e cipermetterà di indossare i panni di Ekko per esplorare il mondo di Zaun. Il nostro alter-ego sarà un giovane inventore riuscito a costruire una macchina che gli permette di manipolare il tessuto spazio-tempo.

L'eroe di League of Legends preferito dai fan sarà perciò il fulcro attorno al quale si dipanerà un canovaccio narrativo che il team di Double Stallion Games promette di essere quantomai coinvolgente e dinamico, merito dei poteri acquisiti dallo strumento di sua invenzione e dalla sua innata curiosità. Date un'occhiata al video di annuncio di CONV/RGENCE: A League of Legends Story e diteci che cosa ne pensate, se ritenete che possa essere una valida integrazione al già immenso universo di LoL o se speravate in qualcosa di diverso.