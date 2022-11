Convallaria: mitra ruggenti e demoni volanti nel video dello sparatutto per PS4 e PS5

I lavori su Convallaria procedono spediti e il team di Loong Force ne dà conferma con un video gameplay che festeggia l'alleanza con Sony Interactive Entertainment, una partnership che sugella la collaborazione sancita nell'ambito del programma di investimenti del China Hero Project.

La software house diretta da Xu Min descrive Convallaria come un'esperienza sparatutto particolarmente frenetica, con tantissime attività da svolgere all'interno di una mappa open world che accoglierà un massimo di 100 giocatori online.

Gli utenti saranno chiamati a esplorare il mondo di Convallaria per abbattere boss giganteschi attingendo a un vasto arsenale di armi ed equipaggiamenti futuristici. Il titolo proporrà sia attività PvE che PvP; le prime saranno incentrate sulla raccolta delle risorse, sulla scoperta dei segreti della mappa e sulle battaglie con i mostri che popolano questa dimensione sci-fi, mentre il modulo PvP si premurerà di accogliere tutti coloro che vorranno cimentarsi in sfide multiplayer di alto livello.

Il lancio di Convallaria dovrebbe avvenire indicativamente tra la fine del 2023 e la prima metà del 2024 su PS4 e PlayStation 5. In calce e in cima alla notizia trovate il nuovo video e le ultime immagini proposteci da Loong Force per offrirci un assaggio dell'esperienza ludica e grafica promessa da questo shooter basato su Unreal Engine. Rimanendo nell'ambito dei titoli del China Hero Project finanziati da Sony, date un'occhiata all'ultimo gameplay trailer di Lost Soul Aside per PS4 e PS5.