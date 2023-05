Convergence A League of Legends Story: l'action platform di Riot sbarca su PC e console

Le fucine digitali di Double Stallion Games e le alte sfere di Riot Forge festeggiano il preannunciato arrivo di Convergence A League of Legends Story su PC e console con un video ricco di scene di gameplay.

La nuova avventura ambientata nel multiverso interattivo di League of Legends ci sprona a indossare i panni di Ekko per farci scoprire il vero potenziale di uno dei campioni più amati dai fan di LoL.

L'esperienza di gioco confezionata dal team Double Stallion fa proprio lo stile parkour di Ekko per consentire agli utenti di esplorare delle ambientazioni sempre varie e acquisire le abilità di combattimento e controllo del tempo che si renderanno necessarie per battere i nemici a Zaun.

Il nuovo platform d'azione di Riot Forge punta quindi sul dinamismo del combat system per spronare i giocatori a sperimentare le combinazioni più originali di abilità e mosse, grazie alle quali poter fronteggiare i pericoli rappresentati dalle battaglie contro altri celebri campioni di League of Legends come Camille, Warwick e Jinx.

Prima di lasciarvi al nuovo video diffuso da Double Stallion e Riot, vi ricordiamo che Convergence A League of Legends Story è disponibile da oggi martedì 23 maggio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.