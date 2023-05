Convergence A League of Legends Story: l'avventura fantasy ha una data su PC e console

Dopo aver celebrato l'uscita di The Mageseeker, Riot Forge annuncia la data di lancio di Convergence A League of Legends Story, la nuova avventura fantasy sviluppata da Double Stallion Games.

La prossima esperienza interattiva ambientata nel multiverso di LoL narrerà le gesta compiute dal giovane Ekko. Gli utenti potranno scoprire il vero potenziale di uno dei campioni più amati di League of Legends adottando uno stile parkour per esplorare delle ambientazioni sempre varie e riuscire, così facendo, ad acquisire numerose abilità di combattimento e controllo del tempo affrontando i nemici a Zaun.

Sul fronte del gameplay spicciolo, il titolo assume i contorni di un platform d'azione a scorrimento orizzontale che si concentra sui combattimenti dinamici e sulle possibilità offerte dall'esplorazione degli scenari, un approccio che consente agli appassionati del genere di sperimentare numerose combinazioni di abilità per avere la meglio sulle schiere di avversari.

La commercializzazione di Convergence: A League of Legends Story è prevista per il 23 maggio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in una versione ottimizzata per le console Sony e Microsoft di ultima generazione. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di The Mageseeker A League of Legends Story.