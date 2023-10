Conviene ancora comprare la vecchia PS5 o meglio aspettare la nuova Slim?

Con l'annuncio della nuova PlayStation 5, la scelta su quale modello della console acquistare si complica e non poco: siete in procinto di comprare una PS5 ma l'arrivo della nuova versione vi ha messo in crisi? State tranquilli, proviamo a fare chiarezza.

Iniziamo dicendo che la "vecchia PS5" (ovvero il modello attualmente in commercio, in versione Standard con lettore o 100% Digital) non diventerà certo da buttare una volta che la nuova PlayStation 5 raggiungerà gli scaffali dei negozi, quindi state tranquilli, acquistare il vecchio modello ha ancora perfettamente senso e probabilmente ne avrà ancora di più nelle prossime settimane.

Diciamo questo perché come sappiamo l'attuale PS5 continuerà ad essere venduta fino ad esaurimento scorte, una volta terminate queste ultime, il modello con design modulare sarà l'unico in commercio. In teoria una buona notizia dal momento che i rivenditori e la stessa Sony potrebbero lanciare aggressive campagne promozionali per smaltire rapidamente le scorte di magazzino, con sconti e offerte sopratutto durante il periodo del Black Friday e la stagione natalizia.

E se PS5 Standard a 399.99 euro resta un sogno proibito, rivedere il modello Digital a questo prezzo potrebbe non essere del tutto impossibile, mentre per la Standard Edition possiamo ipotizzare un prezzo di 449.99 euro o 499.99 euro in caso di bundle con gioco incluso.



Teoricamente, il listino resta invariato ma prestate attenzione ai costi nascosti: se volete posizionare la nuova PS5 in verticale, dovrete acquistare anche lo stand al prezzo di 29.99 euro mentre se comprate la nuova PS5 Digital e volete aggiungere il lettore, preparatevi a sborsare altri 119.99 euro, portando così il totale a 569.99 euro, più dei 549.99 euro richiesti per il modello Standard.



Non ci sono differenze tecniche tra il vecchio e nuovo modello di PS5, se non la capienza dell'SSD da 1TB anziché 825GB, per il resto le differenze sono estetiche e legate a peso e dimensioni (ecco quanto misura e quanto pesa la nuova PS5 Slim).



La scelta dunque tocca a voi, se volete risparmiare qualche soldino vi consigliamo di aspettare le offerte sul vecchio modello, sicuri di non acquistare una console da rottamare, se invece siete early adopters a caccia dell'ultima novità e spendere un po' di più non rappresenta per voi un problema, potete valutare serenamente l'acquisto di PlayStation 5 Slim.