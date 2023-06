Cookie Cutter: punk, chitarre e motoseghe nel nuovo brutale metroidvania

Il Future Games Show Summer Showcase 2023 è stato teatro anche per il trailer di Cookie Cutter, un nuovo metroidvania sviluppato da Subculture Joint che si prospetta adrenalinico, violento e brutale, che vede per protagonista un'androide in una missione di salvataggio.

Cherry è infatti alla ricerca della sua creatrice rapita, Doctor Shinji: la ragazza androide esplorerà dunque una realtà punk pericolosa e piena di trappole e nemici, ma è disposta a tutto pur di liberare il suo "papà" da coloro che la tengono prigioniera. Cherry è pronta infatti a massacrare qualunque creatura e nemico che proverà ad ostacolare il suo cammino, e per farlo farà ricorso ad un'ampia gamma di armi che spaziano da una chitarra elettrica ad una motosega, passando anche per una motocicletta e senza disdegnare qualche assalto corpo a corpo.

Un ritmo di gioco frenetico calato all'interno di una vasta mappa tutta da esplorare nel dettaglio, alla ricerca di segreti e nuove preziose risorse con le quali fare a pezzi gli assalitori. Tra le altre caratteristiche, uno stile visivo interamente disegnato a mano ed animato con cura, che rende Cookie Cutter piuttosto intrigante anche in termini estetici.

Cookie Cutter è previsto su PC nel corso dell'estate 2023, sebbene per il momento manchi una data più precisa. Sempre nel corso del Future Games Show è stato annunciato En Garde!, un Action/Adventure dai toni satirici ambientato nella Francia del XVII secolo.