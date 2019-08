Cooking Mama: Cookstar, il reboot avrà una modalità vegetariana

Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato di un nuovo Cooking Mama valutato recentemente in Germania e in Australia, che suggeriva il ritorno della serie su Nintendo Switch. E in effetti è così, visto che è stato annunciato Cooking Mama: Cookstar, che sarà una sorta di reboot.

La celebre saga videoludico-culinaria che ha esordito su Nintendo DS ottenendo un grandissimo successo, sta dunque per tornare, e tenterà di conquistare una nuova generazione di gamer e la console ibrida di casa Nintendo.

Tra le novità che saranno presenti nel gioco è stata annunciata una particolare modalità vegetariana. I giocatori ora potranno evitare di cucinare la carne, anche se virtuale, e dedicarsi solamente alle ricette che non contengano ingredienti di origine animale. Una scelta che dimostra sicuramente grande sensibilità da parte di Nintendo.

Inoltre, Cooking Mama: Cookstar farà uso della tecnologia blockchain che, stando a quanto dichiarato nell'annuncio, dovrebbe migliorare l'esperienza di gioco generale, la privacy, il riconoscimento del giocatore, e offrire tante altre funzionalità, oltre che consentire ai giocatori di vendere il gioco anche in versione digitale e non solo fisica.

Cooking Mama: Cookstar arriverà questo autunno su Nintendo Switch.

L'ultimo capitolo arrivato in Italia è stato Cooking Mama Sweet Shop nel 2017.