Cooler Master presenta il nuovo MasterBox TD500L: data di uscita, prezzo e caratteristiche

è da oltre 25 anni leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche ad alte prestazioni dedicate a un pubblico di appassionati di hardware alla ricerca dell'ultimo ritrovato in termini di tecnologia.

Dal proprio DNA nascono quindi una serie di soluzioni che strizzano l'occhio a tutti coloro che hanno le capacità, gli strumenti e la voglia di cercare nuove personalizzazioni; oggi l’azienda taiwanese è lieta di annunciare il lancio ufficiale del case MasterBox TD500L.

Il MasterBox TD500L è progettato con superfici trasparenti tridimensionali sul pannello frontale e sul pannello laterale per offrire una grande visibilità sul sistema installato all'interno. Il design sul pannello anteriore e laterale si illumina in modo diverso a seconda dell'angolo di visione, creando un'esperienza dinamica. Il posizionamento delle ventole e sul pannello frontale bilancia l'estetica e l'efficienza utilizzando il supporto di raffreddamento dal pannello superiore.

Design a taglio di diamante: consente di distinguersi dagli altri grazie a un design tridimensionale a taglio di diamante della mascherina anteriore e del pannello laterale. Pannello laterale Edge to Edge in acrilico: consente di mostrare la propria build attraverso l'esclusivo pannello laterale in acrilico con bordo sagomato e godere così dello speciale effetto luminoso da diversi angoli di visuale.

Prestazioni di raffreddamento: il supporto per un totale di sei ventole da 120mm e il supporto per il posizionamento anteriore, superiore e posteriore del radiatore, garantiscono che non sia necessario compromettere le prestazioni. Supporto per scheda grafica: consente l'installazione delle schede grafiche più recenti e lunghe fino a 407 mm per realizzare build all'avanguardia. Effetto di illuminazione RGB: il controller RGB incluso collega le tre ventole LED RGB preinstallate e il pulsante di accensione RGB per creare un sorprendente effetto luminoso.

Gli interni sono rivestiti di nero e dispongono di una cover per l'alimentatore, mentre lo spazio dietro la piastra della scheda madre è di 19mm, ottimale per nascondere i cavi meno piacevoli alla vista.

Questo modello può implementare un massimo di sei ventole da 120 mm e supporta l'installazione di radiatori sulla parte frontale (max 360mm), superiore (max 280mm, per garantire la compatibilità con componenti di raffreddamento ad alte prestazioni. MasterBox TD500L sarà disponibile presso la rete ufficiale di distributori, rivenditori e shop online italiani di Cooler Master a partire dal mese di Maggio. Il prezzo al pubblico consigliato sarà pari a 49€.