CoolPaintr VR esce su PlayStation VR il 9 maggio: ecco il trailer di lancio

WildBit Studios e Sony Interactive Entertainment hanno annunciato che CoolPaintr VR sarà disponibile su PlayStation VR a partire dal 9 maggio. Con l'occasione è stato pubblicato il trailer di lancio ufficiale del gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Anche se non si tratta di un gioco in senso stretto, CoolPaintr VR si presenta senza dubbio come una delle esperienze più interessanti in arrivo a maggio su PlayStation VR. Il titolo di WildBit Studios ci permetterà di dipingere in tre dimensioni grazie all'impiego dei PlayStation Movea, così da sfogare la nostra fantasia per creare nuove sculture, ambienti e qualsiasi altra raffigurazione ci venga in mente.

Come è facile immaginare, in CoolPaintr VR ci troveremo a tu per tu con le nostre opere direttamente dall'interno della scena, osservandole da ogni angolatura e camminandogli attorno con il grado di immersione garantito dalla realtà virtuale. Il gioco includerà inoltre sette tipologie di pennelli e un'interfaccia molto intuitiva, permettendo a chiunque di prendere dimestichezza con la "pittura virtuale".

L'appuntamento con CoolPaintr VR è fissato per il 9 maggio su PlayStation VR. Per tenervi aggiornati con tutte le altre novità a tema videoludico, invece, non dimenticate di consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.