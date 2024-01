Queste copertine dei videogiochi non hanno senso, sono tutte completamente sbagliate

Non tutte le ciambelle riescono con il buco e negli anni abbiamo visto tantissime copertine brutte dei videogiochi. Questa volta però vogliamo andare oltre proponendovi una selezione di cover non tanto brutte, quanto completamente sbagliate nel concept e nella realizzazione.

Bram Stoker's Dracula

Uscito su Nintendo NES, Bram Stoker's Dracula è un action adventure 2D basato sul celebre romanzo. E fino a qui niente di strano, un gioco su Dracula è sempre gradito. Il problema vero è la copertina, guardatela bene. Uno sfondo scuro sul quale si staglia il presunto castello del vampiro, in cima ad una rocca che a malapena si intravede confusa tra il blu e l'azzurro. Per non parlare del font quasi illeggibile. Artistica, ma davvero mal riuscita.

HotBrain

HotBrian è un "Brain Training" per PSP clone di altri giochi simili: qualche gioco di logica, qualche puzzle matematico, cerca le differenze, aguzza la vista e il piatto è servito. La copertina è veramente tremenda, il cervello sembra più che altro il globo terracqueo visto dall'alto e il font del logo sembra richiamare più un film d'azione alla Die Hard che un innocuo rompicapo per famiglie.

Irritating Stick

Copertina epilettica, Irritating Stick è un gioco basato su uno show televisivo giapponese ma a noi questo interessa relativamente poco. Soffermiamoci sulla grafica: logo disegnato con le ClipArt di Word, fulmini ovunque su sfondo viola e due braccia poligonali che fanno tanto 1995. Che trauma.

Pure Pinball American Pinball Reborn

A giudicare dal nome, Pure Pinball è un simulatore di flipper, giusto? Tutto giusto e quindi perché in copertina ci sono delle soldatesse guerriere mezze nude? Una bella domanda, però sullo sfondo si intravede un tavolo da pinball e quindi nessun dubbio, è proprio un gioco di flipper.

Zelda's Adventure

Uscito nel 1993 su Philips CD-I grazie ad una partnership con Nintendo, Zelda's Adventure è un capitolo da dimenticare nella storia della celebre saga. La copertina poi è ai limiti dell'inguardabile, interessante la finestra aperta del castello, e che bello quel muro... e il logo da mille e una notte? Non c'entra nulla con la leggenda di Zelda, e si vede. Link non pervenuto, la Master Sword, il simbolo della Triforza e la Principessa Zelda forse costavano troppo.

8 To Glory

Pessima copertina per il videogioco ufficiale della PRB Professional Bull Riders, la lega professionistica dei cavalcatori di tori. Se il gioco è poco interessante, la copertina non è meno, sullo sfondo notiamo un trofeo della competizione mentre in primo piano uno dei partecipanti al torneo, immaginiamo del tutto sconosciuto ai più a meno che non si abiti in Texas.