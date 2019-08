Una copia sigillata di Kid Icarus per NES venduta per 9.000 dollari su Ebay

A volte succede che durante le pulizie di un solaio, una soffitta o una cantina, emergano ricordi del passato che credevamo ormai dimenticati. Oltre al valore nostalgico però, alcuni oggetti possono averne anche economico e fruttare al proprietario una bella somma di denaro.

È quanto accaduto a Scott Amos, negli Stati Uniti, pochi giorni fa. Sua madre ha deciso di dare una ripulita alla soffitta dopo oltre vent'anni da quando Scott è andato via di casa, e tra le altre cose ha trovato una copia sigillata di Kid Icarus per NES, con tanto di scontrino che dimostra l'acquisto nel mese di dicembre del 1988, quando l'uomo aveva 9 anni.

Si tratta probabilmente di un regalo di Natale che i genitori avevano dimenticato di consegnare, come spiegato da Scott in una recente intervista. Amos non aveva idea del valore che potesse avere la cartuccia, per cui incuriosito ha chiamato un'azienda statunitense che si occupa proprio di valutare le condizioni dei videogame per i collezionisti, e ha scoperto di poterci guadagnare una bella cifra.

Quei 9.000 dollari guadagnati sono poi stati spesi per una vacanza di famiglia a Disneyland, naturalmente insieme ai genitori responsabili dell'acquisto dell'ormai famosa cartuccia di Kid Icarus all'epoca, come degna conclusione della storia.

E voi? Avete mai pensato di avere qualche tesoro nascosto nel vostro garage?