Quante copie ha venduto Final Fantasy 15?

Quanto ha venduto Final Fantasy 15? Square Enix ha annunciato che ad oggi il gioco ha raggiunto e superato il traguardo delle dieci milioni di copie distribuite dal lancio avvenuto nel 2016. Un buon risultato dunque per la quindicesima fantasia finale, nonostante le tante polemiche sulla qualità del prodotto.

Nato come Final Fantasy Versus XIII nel 2006, il gioco è rimasto in sviluppo per quasi dieci anni fino a fare il suo debutto sul mercato come Final Fantasy XV, inizialmente sotto la guida di Tetsuya Nomura e in seguito di Hajime Tabata, dopo che Nomura è passato ad occuparsi a tempo pieno di Kingdom Hearts 3. Uscito nel novembre 2016, Final Fantasy 15 è stato accompagnato da una imponente campagna marketing crossmediale che ha visto il lancio di vari prodotti come un film in CGI, la serie animata Brotherhood e altri giochi collegati, come Final Fantasy XV Pocket Edition e una esperienza VR.

Già nel 2018, Final Fantasy XV era diventato il terzo gioco di Final Fantasy più venduto di sempre dopo Final Fantasy VII e Final Fantasy X. Final Fantasy XV è uno dei giochi gratis PlayStation Plus Premium ed Extra disponibile con la più recente Royal Edition, edizione che include vari contenuti bonus e migliorie rispetto alla versione standard.