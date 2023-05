Quante copie ha venduto Horizon Forbidden West? Finalmente i numeri ufficiali

Intanto che i fan continuano a godersi il DLC Burning Shores di recente pubblicazione su PlayStation 5, attraverso le pagine del PlayStation Blog, Guerrilla Games aggiorna i dati di vendita della serie di Horizon, confermando nello specifico quanto ha venduto finora il secondo episodio, Horizon Forbidden West.

Lo studio olandese rivela infatti che l'avventura di Aloy nelle terre dell'Ovest Proibito ha venduto 8,4 milioni di copie dal lancio avvenuto nel febbraio del 2022 ad oggi. Si tratta della prima volta che vengono rivelati in maniera così esplicita i numeri raggiunti dall'opera targata Guerrilla: quando Sony condivise i dati sulle esclusive PlayStation più vendute lo scorso febbraio, non venne fatta menzione di Forbidden West, lasciando dunque intendere che il gioco potesse aver venduto addirittura meno di 5 milioni di unità (la quantità raggiunta da Death Stranding). Così invece non è, ed ora sappiamo che l'esclusiva PlayStation è andata ben oltre simili ipotesi.

In ogni caso il secondo episodio resta ancora molto lontano dalle 20 milioni di copie vendute da Horizon Zero Dawn, tenendo comunque conto che il capostipite del brand è stato pubblicato nel marzo del 2017 in Europa (ed a fine febbraio negli USA). In aggiunta, Guerrilla fa sapere che l'intero franchise ha raggiunto un totale di 32,7 milioni di copie complessive calcolando tutti i giochi collegati al brand. "Altri milioni di persone ancora hanno scoperto Horizon grazie ai servizi ed iniziative PlayStation, come PlayStation Plus e Play at Home. Detto questo, è un traguardo che mai avremmo immaginato di poter raggiungere quando abbiamo iniziato a fare videogiochi 20 anni fa", dichiara Guerrilla.

A questo punto non resta che scoprire quale sarà il futuro del team olandese, in attesa di vederli in azione con il loro prossimo progetto.