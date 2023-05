Quante copie ha venduto The Witcher e qual è il gioco più famoso?

Quanto ha venduto la serie The Witcher? Le avventure dello Strigo si sono rivelate un grande successo per CD Projekt RED con vendite per decine di milioni di copie dal 2007 ad oggi, su PC e su tutte le principali console. Ma qual è il gioco di The Witcher più venduto?

Partiamo proprio da questo dato: il gioco della serie di maggior successo è The Witcher 3 Wild Hunt campione di vendite con 50 milioni di copie dal 2015 ad oggi, numeri che rendono Wild Hunt uno dei videogiochi più venduti dell'ultimo decennio.

Proprio all'enorme successo di The Witcher 3 si deve l'esplosione della serie, che ha venduto in totale 75 milioni di copie: questo vuol dire che The Witcher e The Witcher 2 Assassins of Kings (con rispettive riedizioni, Complete Edition e GOTY Edition) hanno venduto insieme 25 milioni di copie.

CD Projekt RED continuerà a investire sul franchise e The Witcher 4 è già in sviluppo, conosciuto con il nome provvisorio di Codename Polaris, insieme a uno spin-off multiplayer (Project Sirius) senza dimenticare il remake del primo The Witcher in Unreal Engine 5. Tutti questi progetti sono ancora privi di una data di uscita o una finestra di lancio, non ci resta quindi che aspettare per saperne di più.