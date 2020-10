Coppa Campioni di Fortnite: Mongraal escluso da un match CCFN a causa di un bug

Nel corso dell'autunno, moltissimi giocatori professionisti di Fortnite: Battaglia Reale sono impegnati in match competitivi, con l'obiettivo di ottenere i migliori piazzamenti.

Tra i molteplici impegni, è attualmente operativa la Coppa Campioni di Fortnite (CCFN), che vede competere un ampio numero di pro player. Tra questi ultimi, è presente all'appello anche Mongraal, celebre streamer parte del team FaZe. Il giovane giocatore, tuttavia, è stato di recente protagonista di uno sfortunato imprevisto che gli ha causato l'esclusione da uno dei match classificati.

Nel corso della Settimana 2 della CCFN, Mongraal ha partecipato, insieme ai propri compagni di squadra ad una sessione di gioco nella categoria Trio. Affiancato dagli utenti Mitr0 e Tayson, a inizio match il pro player è atterrato nell'area delle Industrie Stark. Tra i punti d'interesse aggiunti come parte delle novità della Stagione 4 di Fortnite, l'area ospita uno dei bunker presenti sulla mappa. Recuperata, come da procedura, il pass necessario ad accedervi, Mongraal si è frettolosamente avvicinato alla porta della struttura. Come potete visionare nella clip video in calce, purtroppo in seguito al gesto il giocatore è stato escluso dal match di Fortnite: Battaglia Reale. L'evento non sembra trovare una specifica spiegazione, se non con il verificarsi di un bug imprevisto. Nel match successivo, il membro dei FaZe ha comunque potuto ricongiungersi ai compagni di squadra.