Coppa Campioni Fortnite: come sbloccare lo zaino e le altre ricompense gratis dell'evento

Mancano ormai solo pochi giorni al debutto della Coppa Campioni di Fortnite relativa alla Stagione 2 del Capitolo 3. Per celebrare l'evento competitivo del suo battle royale, Epic Games ha dato il via ad un'interessante promozione grazie alla quale i giocatori potranno ottenere numerose ricompense gratis guardando i match in streaming.

Il team di sviluppo di Fortnite, in occasione della CCFN, ha deciso infatti di distribuire un intero pacchetto di cosmetici composto dalle emoticon "K.O.!" e "KO Teknico", dallo spray "Corona Distintiva", dalla schermata di caricamento "Massacro di coppia" e dal dorso decorativo "Scudo del campione". Questi oggetti potranno essere riscattati attraverso i Twitch Drop durante le varie fasi del torneo: dopo aver collegato il profilo della piattaforma di streaming al vostro account Epic Game Store (potete farlo dal menu delle impostazioni), vi basterà guardare una qualsiasi diretta con il tag "Drop abilitati" durante il CCFN.

Il 6, l'8 e il 15 maggio 2022 verranno trasmesse le qualificazioni, dal 20 al 22 maggio 2022 potrete osservare le semifinali e dal 28 al 29 maggio 2022 potrete invece fare da spettatori al gran finale della competizione. Se siete interessati a seguire l'evento per ottenere le ricompense o per il semplice piacere di guardare in azione i giocatori più abili del mondo, potrete sintonizzarvi sul canale ufficiale Twitch di Fortnite (o di uno dei tantissimi partner con i drop abilitati) in ciascuna delle date indicate poco sopra dalle ore 18:50 alle ore 22:20 del fuso orario italiano (fascia dedicata al torneo europeo). Nel corso della notte potrete inoltre osservare in movimento anche i pro player americani.

Va precisato che gli sviluppatori hanno confermato che gli oggetti in questione non saranno necessariamente esclusivi e vi è la possibilità che arrivino in futuro nel negozio oggetti, così da consentire a chi non ha approfittato dell'iniziativa di acquistarli spendendo i V-Buck nel proprio portafoglio virtuale.

