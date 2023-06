Coppa eFootball Italia, si conclude la prima stagione: ecco i vincitori

A breve distanza dall'introduzione della modalità co-op in Beta su eFootball 2023, i vertici di Konami festeggiano la conclusione della prima stagione della Coppa eFootball Italia.

Nuova competizione eSportiva, quest'ultima ha portato il calcio virtuale a invadere il Comicon di Napoli. Nel corso della fiera, l'evento conclusivo della Coppa eFootball Italia ha potuto contare su oltre 600.000 spettatori online. Nella Grand Final si sono affrontate le rappresentanze eSportive di Milan e Roma, in una sfida avvincente.

Dopo aver vinto le prime due partite al meglio delle cinque, il Milan è stato infatti rimontato dalla Roma, che si è dimostrata capace di riportare il risultato sul 2-2, dopo due serrati match ai rigori. Tuttavia, il Milan, rappresentato dal duo Carmine Liuzzi (pro-player eSports) e Francesco Sirianni (vincitore del KONAMICI), ha infine rivendicato per sé la vittoria al quinto match. I due pro player si sono così aggiudicati il titolo di campioni della Coppa eFootball italia.



Naoki Morita, Presidente di Konami Digital Entertainment, ha così commentato la conclusione di questa prima stagione della manifestazione: "Coppa eFootball Italia è stato un progetto importante per KONAMI. Grazie alle nostre collaborazioni con alcuni tra i migliori club italiani, abbiamo creato qualcosa in grado di includere differenti attività, eventi e opportunità. Siamo orgogliosi di aver lavorato con tutti i nostri club partner italiani e ci congratuliamo in modo particolare con l'AC Milan per la sua vittoria".